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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николсона предложили турецким клубам. Форвард хочет остаться в «Спартаке» или уехать в топ-лигу (Metaratings)

Metaratings сообщает, что форварда «Спартака» предложили нескольким клубам Суперлиги. Интерес к 27-летнему футболисту у них сохраняется, однако сам игрок хочет или остаться в нынешней команде, или уехать в один из ведущих европейских чемпионатов.

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