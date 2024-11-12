Николсона предложили турецким клубам. Форвард хочет остаться в «Спартаке» или уехать в топ-лигу (Metaratings)

Metaratings сообщает, что форварда «Спартака» предложили нескольким клубам Суперлиги. Интерес к 27-летнему футболисту у них сохраняется, однако сам игрок хочет или остаться в нынешней команде, или уехать в один из ведущих европейских чемпионатов.