Зеленский заявил о создании альянса оборонных индустрий

Украинский лидер Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий. На нем он объявил о создании альянса, к которому могут присоединиться компании по производству оружия и военной техники со всего мира.
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