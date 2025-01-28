37 человек погибло в ДТП на дорогах Омска в 2024 году. Еще 2,3 тыс. участников аварий пострадали. Чаще всего ДТП происходят в пятницу, сообщил мэр Шелест.
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37 человек погибло в ДТП на дорогах Омска в 2024 году. Еще 2,3 тыс. участников аварий пострадали. Чаще всего ДТП происходят в пятницу, сообщил мэр Шелест.