Из-за густого смога в дружественной России стране закрыты школы

Столица Индии Дели приказала всем начальным школам прекратить очные занятия до дальнейшего уведомления из-за растущего загрязнения окружающей среды в мегаполисе, в то время как на расстоянии более 100 миль смог был настолько густым, что закрывал монумент Тадж-Махал.
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