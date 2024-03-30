Никакого ислама – только бизнес. На пепелище "Крокус Сити Холла" "наследили" США?

В России не верят в американскую версию о причинах трагедии в Подмосковье.Военный журналист Александр Шарковский в эфире радио "Комсомольская правда" поделился своим мнением о роли США в деле о теракте в "Крокус Сити Холле".
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