В Актау городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
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