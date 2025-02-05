Что стоит за многонациональностью России

Роман Силантьев — религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора цитирует слова Патриарха, произнесенные 28 января 2025 года на Международных Рождественских образовательных чтениях, и рассуждает о мононациональности России.
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