Русская весна
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Русская весна

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Что стоит за многонациональностью России

Что стоит за многонациональностью России

Роман Силантьев — религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора цитирует слова Патриарха, произнесенные 28 января 2025 года на Международных Рождественских образовательных чтениях, и рассуждает о мононациональности России.

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