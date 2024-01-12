В Ливенском районе легковушка вылетела в кювет и врезалась в столб

В Ливенском районе Орловской области легковушка слетела с трассы в кювет, пострадали люди. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, авария случилась 11 января в 10:43 на автодороге «Орёл-Тамбов».
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