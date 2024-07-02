Байден раскрыл опасность решения суда об иммунитете президента

ВАШИНГТОН, 2 июля, ФедералПресс. Джо Байден заявил, что после решения Верховного суда о неприкосновенности президента каждый американский лидер сам будет определять границы своих полномочий, игнорируя закон.
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