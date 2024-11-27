Гороскоп на 27 ноября

27 ноябряОвныПозитивный день: сегодня Марс получает дружескую поддержку от Солнца. Сосредоточьтесь на делах, в которых чувствуете себя неуверенно, – Марс поможет!ТельцыПоложительное влияние Марса и Солнца отразится на вашем доме, семье.
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