Гороскоп на 27 ноября

27 ноябряОвныПозитивный день: сегодня Марс получает дружескую поддержку от Солнца. Сосредоточьтесь на делах, в которых чувствуете себя неуверенно, – Марс поможет!ТельцыПоложительное влияние Марса и Солнца отразится на вашем доме, семье.