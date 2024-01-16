Вам нужно провести день в пригороде

Отдохните от шума мегаполисаКаждому из жителей пригорода знаком такой праздник как День города, но почему не может быть наоборот? Почему бы измотанным городской суетой жителям не использовать окраину города для того, чтобы сбежать на несколько часов и отдохнуть? Усталость от быстрого темпа городской жизни накапливается со временем и отличным способом будет провести время в пригороде или за городом, хотя бы несколько часов.