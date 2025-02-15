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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Внимательный подход». Как россиянам повысить свою пенсию?

«Внимательный подход». Как россиянам повысить свою пенсию?

Контроль за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов, перенос срока выхода на пенсию, грамотное управление пенсионными накоплениями — это не полный перечень методов, с помощью которых россияне могут повысить свои доходы на пенсии.

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