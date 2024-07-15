Спрос на безопасные активы усилился

Казначейские облигации США упали в начале недели, а долгосрочные облигации показали худшие результаты на фоне роста шансов Дональда Трампа на победу на президентских выборах и ожиданий, что его фискальная и торговая политика будет раздувать инфляцию.
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