Забайкалью отказано в перераспределении доходов от налога на добычу полезных ископаемых

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на направленный в Госдуму о перераспределении налогов на добычу полезных ископаемых, соответствующий документ появился на официальном сайте российского парламента.
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