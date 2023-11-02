Яндекс учтет погоду. Теперь - автоматически

Яндекс научился автоматически учитывать данные о погоде для улучшения работы служб доставкиБлагодаря интеграции данных Яндекс Погода с API Яндекс Карт у курьерских компаний, использующих сервисы Яндекса, появилась возможность корректировать маршруты и графики на основе данных о погоде в режиме реального времени.