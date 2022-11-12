Российский олимпиец одержал победу в бою с чемпионом WBA

Единоборства , 12 ноя, 00:48 0 Российский олимпиец Альберт Батыргазиев одержал победу в бою с чемпионом WBA Поединок российского боксера Альберта Батыргазиева и панамца Рикардо Нуньеса стал главным событием турнира, который прошел в Москве 11 ноября Владимир Путин и Альберт Батыргазиев (Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС) Чемпион Олимпийских игр в Токио Альберт Батыргазиев в пятницу в Москве одержал победу над боксером из Панамы Рикардо Нуньесом и защитил пояс IBF International в полулегком весе.