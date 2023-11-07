Америка может ужесточить меры против компаний РФ из-за провала нефтяного потолка

При этом, по оценке S&P Global, более половины экспорта нефти Россия поставляет без европейско-американских страховокВ США готовятся ужесточить меры против российских нефтяных компаний из-за провала нефтяного потолка.
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