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В Омске разыскивают пропавшего 21-летнего парня, исчезнувшего в День знаний

В Омске продолжаются поиски 21-летнего Даниила Гейде, который пропал 1 сентября, в День знаний. Местонахождение молодого человека до сих пор не установлено, сообщают поисковики из организации «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

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