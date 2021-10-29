Захарова: США целенаправленно шли к прекращению консульской службы в России

Так, американские посольства в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке приостановили выдачу разрешений на въезд российским гражданам в связи с запретом Москвы на найм дипломатическим представительством Вашингтона местного и иностранного персонала.
Так, американские посольства в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке приостановили выдачу разрешений на въезд российским гражданам в связи с запретом Москвы на найм дипломатическим представительством Вашингтона местного и иностранного персонала.
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