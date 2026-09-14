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Пункт-А

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Астраханцы отстояли право получать почту без установки приложений «Почты России»

Астраханцы отстояли право получать почту без установки приложений «Почты России»

Астраханский арбитражный суд вынес предупреждение «Почте России» за попытку навязать клиентам цифровой сервис.

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