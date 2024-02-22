Форум корпоративного волонтерства в Приморье станет ежегодным

По итогам первого краевого форума «Корпоративное волонтерство: государство, бизнес и общество», организаторами которого выступили транспортная группа FESCO (FESCO), правительство Приморского края и Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), принято решение о его проведении и в следующем году.
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