Форум корпоративного волонтерства в Приморье станет ежегодным

По итогам первого краевого форума «Корпоративное волонтерство: государство, бизнес и общество», организаторами которого выступили транспортная группа FESCO (FESCO), правительство Приморского края и Национальный совет по корпоративному волонтерству (НСКВ), принято решение о его проведении и в следующем году.