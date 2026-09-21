Татьяна Зеленкова: Служба по контракту — это то почётное право, которое даёт наша Родина

«Во все времена в истории нашего Отечества было место для подвига, для защиты рубежей. И сейчас в то время, когда наша армия участвует в специальной военной операции, служба по контракту — это то почётное право, которое даёт наша Родина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым