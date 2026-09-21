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Смоленская Газета

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Татьяна Зеленкова: Служба по контракту — это то почётное право, которое даёт наша Родина

Татьяна Зеленкова: Служба по контракту — это то почётное право, которое даёт наша Родина

«Во все времена в истории нашего Отечества было место для подвига, для защиты рубежей. И сейчас в то время, когда наша армия участвует в специальной военной операции, служба по контракту — это то почётное право, которое даёт наша Родина.

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