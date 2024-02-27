За посты с оправданием нацизма крымчанин отправится в колонию

Верховный суд Республики Крым приговорил 30-летнего жителя Джанкойского района к 2,5 годам колонии общего режима за сообщения, оправдывающие действия фашистских захватчиков и умаляющие значение Дня Победы, которые крымчанин публиковал в созданном им канале в одном из популярных мессенджеров.