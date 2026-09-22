Киев вздрогнул от мощнейшей атаки РФ: главная новость СВО 22 сентября

Ночью 21 сентября «Герани» массированно атаковали Киевскую область: Боярка, Васильков, Борисполь. Эксперт Матвийчук: поражён ж/д узел с оружием НАТО, авиабаза ВСУ, цеха по производству дронов и дата-центры НАТО.
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