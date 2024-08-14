Медвежий угол
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Медвежий угол

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Яков Кедми: В ответ на агрессию в Курской области Путин мог отдать три приказа

Яков Кедми: В ответ на агрессию в Курской области Путин мог отдать три приказа

«Россия допустила те же ошибки, что и Израиль 7 октября, но их можно исправить» Владимир Путин 12 августа на совещании с Советом безопасности России, правительством и губернаторами приграничных регионов приказал выбить оккупантов (ВСУ) с территории Курской области.

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Комментарии
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Александр Попов
Занимался-бы ФАШИСТОИСРАЕЛЕМ.
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9 час.
Сергей Трофимов
почему до сих пор киев еще не уничтожен и почему до сих пор не применяются вакуумные боеприпасы против укрофашистов
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7 час.
Геннадий Сытник
Яша может сделать три вещи - удавиться, утопиться и застрелиться. Одновременно и одномоментно.
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4 час.

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