Выгодно ли брать отпуск в декабре 2023 года

Декабрь — месяц подготовки к Новому году. Поэтому многие хотят взять отпуск именно в этом месяце, чтобы подготовиться к праздникам как следует, отдохнуть, а также иметь возможность увеличить время отпуска за счет длинных январских каникул.
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