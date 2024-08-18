Депутат Чаплин: в некоторых регионах существуют выплаты на подготовку к школе

На федеральном уровне единовременные выплаты к новому учебному году в 2024 году не предусмотрены. Вместо этого, государство предоставляет регулярную помощь семьям с детьми до 17 лет посредством единого пособия, которое выплачивается ежемесячно при оценке нуждаемости, рассказал "Газете.