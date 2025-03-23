Тюменку полгода преследует бывший, оформляет на нее микрозаймы и караулит у дома. Скрин

Жительницу Тюмени с лета 2024 года после расставания преследует бывший молодой человек. Мужчина караулит ее возле дома, звонит в домофон, оставляет от ее имени заявки на сайтах микрофинансовых организаций, а также угрожает выдать порочащую информацию о ней родственникам и коллегам.
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