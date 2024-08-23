Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Все очень плохо»: токсиколог рассказал о хлорном облаке из Тернополя

«Все очень плохо»: токсиколог рассказал о хлорном облаке из Тернополя

А по мнению Владимира Рогова, скрывать катастрофу долго не получится Страшные кадры приходят изо Львова.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Сказали «А», нужно сказать и «Б» и утюжить этот Тернополь беспощадно, чтобы уничтожить все базы и склады. А население пусть перебирается в столь любимую ими Польшу.
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14 час.
Алексей Кузнецов
Хлор может быть химоружием и даже им был в первую мировую войну .Но уже ко 2 мировой ,как химоружие, он устарел .Вряд  ли он на складе военном хранился ,разве что ВСУшники бытовой хлор (используется  для хлорирования воды) изъяли и решили как химоружие использовать.
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14 час.

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