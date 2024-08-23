«Все очень плохо»: токсиколог рассказал о хлорном облаке из Тернополя

Сказали «А», нужно сказать и «Б» и утюжить этот Тернополь беспощадно, чтобы уничтожить все базы и склады. А население пусть перебирается в столь любимую ими Польшу.

Алексей Кузнецов

Хлор может быть химоружием и даже им был в первую мировую войну .Но уже ко 2 мировой ,как химоружие, он устарел .Вряд ли он на складе военном хранился ,разве что ВСУшники бытовой хлор (используется для хлорирования воды) изъяли и решили как химоружие использовать.