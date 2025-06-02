Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Штурмовики РФ овладели опорным пунктом ВСУ после длительного штурма

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Группа российских штурмовиков под командованием сержанта Эльмана Сапогина в ходе штурма овладела опорным пунктом ВСУ после боя, продолжавшегося несколько часов, сообщили в Минобороны РФ.

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