Обзор смартфона Huawei Pura 70 Ultra

Последний раз обзор смартфона Huawei я делал в июне 2020 года - это был Huawei P40 Pro. К тому моменту смартфоны этой компании уже лишились сервисов Google, и я в обзоре пытался понять, есть ли вообще жизнь без сервисов Google, ну и можно ли эти сервисы на данный смартфон все-таки поставить.