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Вечерний Новосибирск

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Долгострой на Маркса не смогли завершить 180 инвесторов в Новосибирске

Долгострой на Маркса не смогли завершить 180 инвесторов в Новосибирске

Разбить газон или сквер на месте 14-этажного пустующего здания не получится, заявил эксперт VN.ru. По словам архитектора, плотность застройки в центре левобережья только нарастает, а снос гигантского здания обойдется слишком дорого.

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