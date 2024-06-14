Долгострой на Маркса не смогли завершить 180 инвесторов в Новосибирске

Разбить газон или сквер на месте 14-этажного пустующего здания не получится, заявил эксперт VN.ru. По словам архитектора, плотность застройки в центре левобережья только нарастает, а снос гигантского здания обойдется слишком дорого.
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