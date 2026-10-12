Запад мечтает «доразвалить империю» – главное из выступления президента РФ на «Валдае»

Главное в тезисах: Тезис 1: Владимир Путин на XXIII заседании клуба «Валдай» (28 сентября — 1 октября, Национальный центр «Россия», 40 стран-участниц) заявил, что после развала СССР Запад взял курс не на интеграцию, а на «доразвал» России.