Визажист Захар Гринов: В жару непременно нужно быть с макияжем

Жара, солнце палит немилосердно, дождя и не видно за облаками, пот течет… А надо же быть в форме! Но, как заставить себя выглядеть на все 100, когда все естество просто хочет «осесть» у водоема, в лесу и, конечно, никакой косметики! А, может, стоит забросить на летний период премудрость makeup? «Нет! Нет!» - заявляет популярный российский визажист Захар Гринов! - Захар, скажу честно от имени многих дам – совсем не хочется в жару, когда за 30 градусов думать о тенях, подводках и, о, ужас, тональном креме с тушью! Это просто «издевательство» над собой и кожей! Может, стоит просто умыться утречком и… все хорошо… Как думаешь?- Думаю, что всем людям следует чистить зубы и умываться по утрам! Не стоит забывать о гигиене, но кто сказал, что в жару нужно махнуть на себя рукой? Разве наши женщины перестали быть женщинами? Разве им летом не хочется подчеркнуть черты лица, «сделать» взгляд выразительным и сексуальным, а губы чувственными? Конечно, хочется! Я не призываю наносить «боевую раскраску» - может выглядеть вульгарно, а вот подумать о чистоте своей кожи лица – необходимо! Ничто не делает даму такой привлекательной, как мягкая, ухоженная кожа лица.