РИА Новости: в РФ могут ввести предельный срок отключения горячей воды в 14 дней

В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.
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