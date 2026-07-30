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РИА Новости: в РФ могут ввести предельный срок отключения горячей воды в 14 дней

РИА Новости: в РФ могут ввести предельный срок отключения горячей воды в 14 дней

В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

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