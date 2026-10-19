На площадке Финансового университета при Правительстве РФ в г. Смоленске дан старт государственному проекту «Код будущего», организованного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».