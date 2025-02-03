В России высказались о версиях покушения на Саркисяна в элитном московском ЖК

Достоверно определить заказчиков покушения на президента федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР), создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна на данный момент невозможно, заявил в разговоре с «Лентой.
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