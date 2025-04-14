Эксперт Бондарь рассказал, почему выгодно регулярно передавать показания счетчиков

Есть важный момент, который влияет на размер платежей Многие россияне переживают, что их оштрафуют, если они забудут или не станут передавать показания счётчиков воды и электричества, однако есть важный момент, который может повлиять на размер платежей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии