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Что случилось ночью, 14 сентября 2024 года

Что случилось ночью, 14 сентября 2024 года

В Вашингтоне состоялась встреча британского премьера Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Ранее американский госсекретарь говорил, что по ее итогам стороны могут принять решение об ослаблении ограничений на применение западного оружия для ВСУ.

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