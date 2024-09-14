Что случилось ночью, 14 сентября 2024 года

В Вашингтоне состоялась встреча британского премьера Кира Стармера и президента США Джо Байдена. Ранее американский госсекретарь говорил, что по ее итогам стороны могут принять решение об ослаблении ограничений на применение западного оружия для ВСУ.
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