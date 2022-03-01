Форвард «Мюнхена» Тиффельс признан самым ценным игроком Лиги чемпионов. Он набрал 14 очков в 10 играх

Фредерик Тиффельс стал самым ценным игроком Лиги чемпионов в сезоне-2021/22. Нападающий немецкого «Мюнхена» занял первое место в списке лучших снайперов по итогам турнира, забросив восемь шайб.
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