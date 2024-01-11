Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу       

Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда Трампа, приводит The European Conservative слова комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона.