Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу       

Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда Трампа, приводит The European Conservative слова комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона.
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