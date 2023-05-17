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Politico: ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении

Politico: ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении

Евросоюз не сможет принять одновременно Турцию и Украину, поэтому придется сделать выбор. Активная поддержка Киева приведет к открытому признанию Брюсселем, что Анкара не станет частью союза, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

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