Politico: ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении

Евросоюз не сможет принять одновременно Турцию и Украину, поэтому придется сделать выбор. Активная поддержка Киева приведет к открытому признанию Брюсселем, что Анкара не станет частью союза, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Евросоюз не сможет принять одновременно Турцию и Украину, поэтому придется сделать выбор. Активная поддержка Киева приведет к открытому признанию Брюсселем, что Анкара не станет частью союза, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
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