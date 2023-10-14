Скользкая дорожка: в Европе растут цены на оливковое масло

9 октября Еврокомиссия обнародовала доклад «О краткосрочных перспективах аграрного рынка ЕС», из которого следует, что европейцам в ближайшем будущем придется сильно поумерить свои аппетиты в отношении оливкового масла.
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