В РФ разработали ИИ для ускоренного анализа дефектов на дорогах

Ученые из Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) создали технологию анализа дефектов рабочего полотна.
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