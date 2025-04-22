Елена Артюх выступила на комиссии Госсовета Российской Федерации с предложением донастроить налоговое законодательство

Бизнес-омбудсмен Свердловской области с сентября 2024 года по приглашению Заместителя Председателя Правительства Рязанской области Юлии Шваковой работает в качестве эксперта в составе комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», председатель которой – Губернатор Рязанской области Павел Малков.