Елена Артюх выступила на комиссии Госсовета Российской Федерации с предложением донастроить налоговое законодательство

Бизнес-омбудсмен Свердловской области с сентября 2024 года по приглашению Заместителя Председателя Правительства Рязанской области Юлии Шваковой работает в качестве эксперта в составе комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», председатель которой – Губернатор Рязанской области Павел Малков.
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