Экс-игрок Булыкин: "Реал" может выйти в финал ЛЧ благодаря своей магии

Бывший нападающий московских "Динамо" и "Локомотива", экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от противостояния мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" в полуфинале Лиги чемпионов.
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