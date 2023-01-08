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ИноСМИ: Украина собирает огромные войска для масштабного наступления на Мелитополь (ФОТО, ВИДЕО)

ИноСМИ: Украина собирает огромные войска для масштабного наступления на Мелитополь (ФОТО, ВИДЕО)

Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 5 января 2023: стало известно о судьбе раненных в ПТУ в Макеевке Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о судьбе раненных военных в ПТУ в Макеевке.

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