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Южно-Уральский медицинский университет возглавил новый руководитель

Южно-Уральский медицинский университет возглавил новый руководитель

И.о. ректора назначен Александр Мирошниченко. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

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