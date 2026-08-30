Овчинский: на Кавказском бульваре возводят школу, рассчитанную на 900 детей

На юге столицы в районе Царицыно появится школа, рассчитанная на 900 учеников. Её построят по адресу: Кавказский бульвар, земельный участок 51/4.
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