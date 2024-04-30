Опасность евродеградации

Наталья Волкова

Беда в том, что никто не работает, дети сами по себе, вот и втягиваются в акте никчемные фурри сообщкства никто не прививает любовь к музыке, к искусству, некому детей в театр водить , элементарно рассказывать о правилах хорошего тона. Плохо все это, вот и вырастают из таких детей взрослые дяди- дети, не умеющие правильно построить предложение, не знающие кто такой Тургенев, зато хорошо разбирающиеся в компьютерных играх, движении фурри и просто ни в чем