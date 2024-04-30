Либеральная повестка по-прежнему проникает в нашу страну Срочная новость: в парке Горького в Москве обнаружены фурри.
Опасность евродеградации
Комментарии
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Наталья Волкова
Беда в том, что никто не работает, дети сами по себе, вот и втягиваются в акте никчемные фурри сообщкства никто не прививает любовь к музыке, к искусству, некому детей в театр водить , элементарно рассказывать о правилах хорошего тона. Плохо все это, вот и вырастают из таких детей взрослые дяди- дети, не умеющие правильно построить предложение, не знающие кто такой Тургенев, зато хорошо разбирающиеся в компьютерных играх, движении фурри и просто ни в чем
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5 час.
КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Пора возвращать карательную психиатрию.
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4 час.
Ксюша Кирьязис
У нас таки в специфических учреждениях лечат, а у них они на свободе гуляют. Наверное, бесконечный "день открытых дверей" в психбольницах ...
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1 час.
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