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Опасность евродеградации

Опасность евродеградации

Либеральная повестка по-прежнему проникает в нашу страну   Срочная новость: в парке Горького в Москве обнаружены фурри.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Беда в том, что никто не работает, дети сами по себе, вот и втягиваются в акте никчемные фурри сообщкства никто не прививает любовь к музыке, к искусству, некому детей в театр водить , элементарно рассказывать о правилах хорошего тона. Плохо все это, вот и вырастают из таких детей взрослые дяди- дети, не умеющие правильно построить предложение, не знающие кто такой Тургенев, зато хорошо разбирающиеся в компьютерных играх, движении фурри и просто ни в чем
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